«Рубин» сыграл вничью с польским «Ракувом» в первом матче в Лиге конференций

Фото: пресс-служба "Рубина"

«Рубин» сыграл вничью с польским «Ракувом» (0:0) в первом матче в Лиге конференций.

По ходу первого тайма казанцы лишились сразу двух игроков основного состава, травмы получили Олег Шатов и Александр Зуев. После перерыва характер встречи не поменялся, команды изредка создавали опасные моменты, но счет на табло не был открыт — 0:0.

Отметим, что игра запомнилась задержкой начала второго тайма. У казанской команды возникли сложности с игровой формы и судьи попросили решить проблемы до возобновления встречи.