В Перми в подразделении Xsolla уволили более 150 «невовлеченных и малопродуктивных» сотрудников

Фото: Максим Платонов (архив)

В Перми уволили более 150 сотрудников подразделения Xsolla. Работы лишились «невовлеченные и малопродуктивные» лица, которые не всегда находились на рабочем месте на «удаленке», говорится письме гендиректора и основателя компании Александра Агапитова, распространившемся в Twitter.

«Команда заботы организации организовали партнерство с семью ведущими HR-агентствами и мы поможем вам найти хорошее место, где вы будете получать больше а работать меньше», — говорится в документе работодателя.

А че говорят из Xsolla в Перми 150 человек уволили, эффективненько pic.twitter.com/xoFq7vxKnd — MK (@kuzya_epta) August 3, 2021

По данным портала Properm.ru, уволили и работников из других подразделений Xsolla, в том числе американских. По факту попадания письма Агапитова в интернет проводится расследование, так как все сотрудники компании при трудоустройстве подписывают соглашение о неразглашении информации.

В комментарии порталу Агапитов заявил, что компания хочет, чтобы ее сотрудники каждый день думали о том, как их поступки и решения влияют на ее судьбу и успех. У Xsolla, по его словам, на ближайшие годы стоят «очень амбициозные цели».

Xsolla создана в Перми в 2005 году Александром Агапитовым. Компания занимается развитием сервиса приема платежей в онлайн-играх. Ее главный офис находится в Лос-Анджелесе (США).

Татьяна Демина