Слуцкий отшутился о ситуации с отклеившимися игровыми номерами у футболистов плохой экологией в России

Фото: Скрин "Матч ТВ"

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ход встречи между «Рубином» и польским «Ракувом» в Бельско-Бяла. По его мнению, игра получилась равной, но свои коррективы внесли вынужденные замены.

«Очень интенсивная игра, высокие скорости из-за того, что было быстрое мокрое поле. Хороший матч со взаимными шансами.

К сожалению, когда мы делаем две вынужденные замены в первом тайме это сильно ослабляет потенциал будущих замен, потому что у нас оставался всего один временной слот, мы его максимально оттягивали, поэтому не было возможности усилить игру заменами во втором тайме, — сказал Слуцкий.

На вопрос польского журналиста о ситуации с отклеившимися номерами и фамилиями на игровых футболках игроков «Рубина», наставник команды пошутил о более хорошей экологии в Польше по сравнению с Россией.



«Что произошло с номерами на футболках? У вас экологически чистый дождь, наши номера и футболки не выдержали его. У нас формы рассчитаны на кислотный дождь, а у вас он чистый», — пошутил тренер казанского клуба.

В 1999 году работая в волгоградской «Олимпии» Леонид Слуцкий впервые сыграл в КВН, исполнив песню о тренерской работе. В 2013 году сыграл за сборную МФЮА в финале Премьер-лиги.

