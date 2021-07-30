WhatsApp могут оштрафовать за отказ в локализации данных россиян

Мессенджеру WhatsApp грозит штраф в 6 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей в РФ. Соответствующий протокол поступил в 422-й мировой судебный участок Таганского района Москвы.

Дата заседания по этому делу пока не назначена, пишет ТАСС.

Фото: pixabay.com

Вчера Google LLC оштрафовали на 3 млн рублей за отказ локализовать данные россиян в РФ. В конце июня суд Москвы вынес постановления выплатить многомиллионные штрафы за отказ об удалении запрещенной информации в отношении компании Google и мессенджера Telegram. Еще штрафы ожидают Twitter и Facebook.



А в начале лета в Москве мировой судья оштрафовал Telegram еще на 10 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию. В конце мая по этой же причине на 9,5 млн рублей был оштрафован Twitter. Также ранее суд оштрафовал компанию Facebook по восьми протоколам на сумму 26 млн рублей за то, что она не удалила запрещенный контент. Кроме того, штраф в 3,5 млн получила компания Google за недостаточную фильтрацию на территории России поисковой выдачи (ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ).