Google, Telegram, Twitter и Facebook выплатят миллионные штрафы за отказ удалить запрещенную информацию

Суд Москвы постановил выплатить многомиллионные штрафы за отказ об удалении запрещенной информации компании Google и мессенджеру Telegram. Еще штрафы ожидают Twitter и Facebook.



Так, Twitter и Facebook грозит до 8 млн рублей штрафа. Google и Telegram должны будут заплатить по 12 млн рублей, сообщает ТАСС.

Роскомнадзор в июне отчитался, что Twitter оставил в доступе почти 500 запрещенных постов. Facebook/Instagram не удалил более 3,7 тыс. таких материалов. 5,2 тыс. запрещенных материалов не удалил Google/YouTube. У Twitter среднее время выполнения требований по удалению запрещенных материалов сократилось со 129 до 8 суток. У Facebook/Instagram оно составляет 105 суток, а Google/YouTube удаляет запрещенный контент за 82 дня.

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В начале лета в Москве мировой судья оштрафовал Telegram еще на 10 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию. В конце мая по этой же причине на 9,5 млн рублей был оштрафован Twitter. Также ранее суд оштрафовал компанию Facebook по восьми протоколам на сумму 26 млн рублей за то, что она не удалила запрещенный контент. Кроме того, штраф в 3,5 млн получила компания Google за недостаточную фильтрацию на территории России поисковой выдачи (ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ).

Маргарита Головатенко