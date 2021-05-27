В Москве суд оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Москве мировой суд Таганского района оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей из-за того, что компания отказалась удалять информацию, которая запрещена российским законом, сообщили «Известия».

Общая сумма штрафа компании Twitter за отказ удалить запрещенный контент составила 19 млн рублей.

В апреле в Москве мировой судебный участок №422 Таганского района оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей за отказ удалить информацию, в которой содержались призывы к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции. Также Twitter был оштрафован на 3,2 млн рублей.

Роскомнадзор принял решение снять ограничения доступа к Twitter на стационарных устройствах. Трафик соцсети по-прежнему будет замедляться на мобильных устройствах. Модераторы Twitter удалили свыше 91% запрещенной информации.



Алексей Нечаев