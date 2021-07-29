Google оштрафовали на 3 млн рублей за отказ локализовать данные пользователей в России

Фото: Максим Платонов (архив)

Google LLC оштрафовали на 3 млн рублей за невыполнение обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных россиян с использованием баз данных в России. Компанию признали виновной по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ.

Это первый подобный штраф в отношении Google, пишет «РИА Новости». Решение вынес мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы.

В конце мая Google оштрафовали на 3,5 млн рублей за недостаточную фильтрацию на территории России поисковой выдачи (ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ). Отметим, Роскомнадзор не исключает замедления трафика сервисов компании. В ведомстве заявили, что Google недостаточно фильтрует противоправный контент, а именно не удаляет от 20 до 30% таких ссылок.

Татьяна Демина