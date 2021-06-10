Суд оштрафовал Telegram еще на 10 млн рублей
В Москве мировой судья оштрафовал Telegram еще на 10 млн рублей. Основная причина — отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщает ТАСС.
В середине мая суд уже штрафовал мессенджер на 5 млн рублей за аналогичные нарушения.
Также в прошлом месяце в Москве мировой суд Таганского района оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей из-за того, что компания отказалась удалять информацию, которая запрещена российским законом.
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