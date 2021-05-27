В Москве оштрафовали Google и TikTok

В Москве мировой суд Таганского района вновь оштрафовал компанию Google. На этот раз за недостаточную фильтрацию на территории России поисковой выдачи (ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ). Сумма штрафа составила 3,5 миллиона, пишет ТАСС.

Штраф получил также TikTok. Его обязали выплатить 1,5 миллиона за отказ удалить противоправный контент.

Напомним, 25 мая в Москве суд оштрафовал Google на 6 млн рублей за отказ удалить запрещенный в России контент. Штрафы за аналогичное правонарушение на сумму 26 миллионов рублей также получил Facebook по восьми протоколам.



Фото: Максим Платонов (архив)

Роскомнадзор не исключил замедления трафика сервисов Google, так как он недостаточно фильтрует запрещенную в России информацию, а именно не удаляет от 20 до 30% таких ссылок. Компании, которая, по версии РКН, является лидером по количеству неудаленной противоправной информации, дали сутки на то, чтобы удалить контент.

Google 23 апреля подал к Роскомнадзору иск, в котором оспаривает требования ведомства по блокировке 12 ссылок на «противоправный контент» — видео в YouTube, которые РКН оценивает как призывы участвовать в несанкционированных акциях в январе 2021 года. В РКН заявили, что «все будет в судебном порядке».

Татьяна Демина