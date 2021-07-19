Главное за выходные: снятие отстранения с Андрусенко, наводнение в Германии, инаугурация Башара Асада
«Реальное время» публикует подборку важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 19 июля:
- С российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева снято временное отстранение по делу о нарушении антидопинговых правил, заявил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. Они смогут выступить на Олимпиаде в Токио.
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетила наиболее пострадавшие от наводнения районы страны. В частности, она прибыла в коммуну Шульд в районе Арвайлер — там произошло обрушение жилых домов. Программа для принятия мер скорой помощи регионам будет начата 21 июля. По словам Меркель, катастрофа показала необходимость более пристально относится к проблемам изменения климата.
- Казанский гребец Артем Косов не выступит на Олимпийских играх в Токио. Он был включен в состав четверки парной, которую Федерация гребного спорта России сняла с участия в соревнованиях.
- В Олимпийской деревне в Токио коронавирус впервые обнаружили у спортсменов, приехавших для участия в Олимпиаде. Положительный тест на COVID-19 сдали два человека. Участники — представители Южно-Африканской Республики (ЮАР). Речь идет о двух спортсменах из футбольной команды и комментаторе. Также положительный тест на COVID-19 сдал тренер сборной ЮАР по регби-7 Нил Пауэлл.
- В общежития КФУ будут заселять при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19. Это касается иногородних студентов, магистрантов, аспирантов.
- В Сирии прошла торжественная церемония инаугурации Башара Асада на четвертый президентский срок. Он будет возглавлять государство в течение семи лет.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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