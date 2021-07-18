Татарстанский гребец Артем Косов не выступит на Олимпийских играх в Токио

Казанский гребец Артем Косов не выступит на Олимпийских играх в Токио. Он был включен в состав четверки парной, которую Федерация гребного спорта России сняла с участия в соревнованиях.

7 июля ФГСР из-за положительных допинг-проб спортсменов исключила из списка участников Олимпиады Никиту Моргачева и Павла Сорина, входивших в первоначальную заявку. Вместо них решили взять Александра Матвеева и Никиту Еськина, но позже тренеры российской команды заявили, что «их уровень мастерства не соответствует олимпийским стандартам».

В связи с несформировавшимся составом четверку парную, куда помимо Моргачева, Сорина и Косова входил Николай Пименов, сняли с участиях в Олимпийских играх, пишет ТАСС со ссылкой на Международную федерацию гребного спорта.

Организация обратилась к Литовской федерации гребного спорта, чтобы предложить команде Литвы заменить российских спортсменов. Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина