Российские пловцы Андрусенко и Кудашев примут участие в Олимпиаде

С российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева снято временное отстранение по делу о нарушении антидопинговых правил, заявил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. Они смогут выступить на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

Недавно Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева за нарушение антидопинговых правил. Такое решение федерация приняла на основании доказательств, предоставленных WADA, которые были получены при исследовании данных московской антидопинговой лаборатории.



Алексей Нечаев