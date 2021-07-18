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Российские пловцы Андрусенко и Кудашев примут участие в Олимпиаде

20:27, 18.07.2021
Российские пловцы Андрусенко и Кудашев примут участие в Олимпиаде
Фото: minsport.tatarstan.ru

С российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева снято временное отстранение по делу о нарушении антидопинговых правил, заявил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. Они смогут выступить на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

Недавно Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева за нарушение антидопинговых правил. Такое решение федерация приняла на основании доказательств, предоставленных WADA, которые были получены при исследовании данных московской антидопинговой лаборатории.

Алексей Нечаев
СпортОбщество
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