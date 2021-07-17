В Сирии прошла инаугурация Башара Асада на четвертый президентский срок

В Сирии прошла торжественная церемония инаугурации Башара Асада на четвертый президентский срок. Он будет возглавлять государство в течение семи лет.

Церемония прошла в Дамаске во дворце Каср аш-Шааб на горе Касьюн. На мероприятии присутствовали члены Народного совета (парламента Сирии) и правительства, высокопоставленные военнослужащие, лидеры религиозных конфессий, культурные и общественные деятели, сообщает сирийское информационное агентство SANA.

В их присутствии Асад зачитал присягу по седьмому параграфу принятой Конституции страны, положив при этом правую руку на Коран. «Клянусь всемогущим Господом, что буду уважать конституцию страны, ее законы и республиканский строй, блюсти интересы народа и уважать его свободы. Клянусь охранять суверенитет родины, ее независимость, свободу и защищать ее территориальную целостность. Буду добиваться социальной справедливости и единства арабской нации», — гласит ее текст.

Напомним, Асад победил на президентских выборах в Сирии в мае. Он набрал 95,1% голосов избирателей. За него проголосовали более 13,5 млн избирателей при общей явки в 18,1 млн человек.



Татьяна Демина