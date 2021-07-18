Меркель посетила наиболее пострадавшие от наводнения районы Германии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетила наиболее пострадавшие от наводнения районы страны. В частности, она прибыла в коммуну Шульд в районе Арвайлер — там произошло обрушение жилых домов. Об этом сообщают «Известия».

Канцлер отметила, что немецкий язык не знает слов для описания произошедшей трагедии. Программа для принятия мер скорой помощи регионам будет начата 21 июля. По словам Меркель, катастрофа показала необходимость более пристально относится к проблемам изменения климата.

По последним данным, в Германии в результате наводнений погибли уже 156 человек. В частности, в округе Арвайлер на западе страны зарегистрировано 110 погибших. Еще почти 700 жителей пострадали. В Северном Рейне — Вестфалии жертвами стихии стали как минимум 45 человек. В районе Берхтесгаденер-Ланд (федеральная земля Бавария) погиб один человек.

Алексей Нечаев