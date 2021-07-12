Главное о коронавирусе на 12 июля: отмена самоизоляции в Бурятии, протесты на Кубе из-за «ковидных» мер

Низкие темпы прироста



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 52 новых случая COVID-19. Всего на 12 июля в республике зарегистрировано 22 957 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 20 455 человек, в том числе шесть — за минувшие сутки. Умерли за весь период 565 человек.

Татарстан стал одним из лидеров среди регионов по наименьшему темпу прироста заболеваемости коронавирусом и занял второе место с показателем суточного прироста 0,22% наряду с Магаданской областью, Карачаево-Черкесией и Якутией.

Согласно данным Росстата, в мае 2021 года коронавирус стал основной причиной смерти 271 жителя Татарстана: у 49 умерших COVID-19 идентифицирован в организме, у 222 — нет, но предполагается как главная причина летального исхода.

Фото: Илья Репин

Подготовка 12-й версии рекомендаций по лечению коронавируса

За последние сутки в России выявили 25 140 новых случаев коронавируса, выздоровели 16 429 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 808 473 человек, а выздоровевших — до 5 216 648 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 710 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 143 712 человек.



За последние сутки в России проведено более 454 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 146 985 человек.



Главный врач второго диагностического отделения компании «Медицина» Максим Терский считает, что популярность российской вакцины от коронавируса «КовиВак» объясняется двумя причинами. Во-первых, она однокомпонентна, во-вторых, ее произведено мало, а значит, приходится заниматься ее поисками. Он отметил, что в настоящее время сложно оценить преимущества и недостатки препарата в связи с тем, что вакцина еще находится в процессе клинических испытаний.

Минздрав России готовит 12-ю версию рекомендаций по лечению COVID-19. Об этом заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный специалист ведомства по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов. По его словам, новая версия рекомендаций будет готова в ближайшее время. Сейчас в рабочих группах проходят совещания касательно принципа лечения.

Фото: minzdrav.gov.ru

Режим всеобщей самоизоляции отменили на всей территории Бурятии. С 27 июня по 11 июля там действовал режим нерабочих дней. Одобрено снятие режима всеобщей самоизоляции даже на территории Кабанского района, плановое снятие которого планировалось 18 июля.

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, что большинство специалистов и ученых считают естественным происхождение COVID-19, но точной определенности пока нет. Две основные гипотезы его происхождения — штамм или утечка из лаборатории от каких-то животных — не признаются большинством медиков.



Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Министерство иностранных дел Франции не вправе диктовать странам и народам, какими препаратами им надо вакцинироваться. Она отметилахх, что французский МИД занял дискриминационную позицию в отношении российских и китайских вакцин от коронавируса. Так она отреагировала на слова замглавы МИД Франции Клемана Бона, выразившего сожаление в связи с тем, что Греция допускает на свою территорию тех, кто привился от COVID-19 вакцинами, созданными в России и КНР.

СМИ сообщили об ухудшении состояния певицы МакSим. Как сообщают издания, новое обследование показало, что в ее легких сильный гнойно-воспалительный процесс. Однако официальных комментариев представительницы артистки пока не было.

Фото: instagram.com/maksimartis

В этом году в Москве Курбан-байрам в связи с эпидемией коронавируса проведут в онлайн-формате. Праздничную молитву прочитают только в Соборной мечети с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия.

На Сахалине с 13 июля запретят массовые мероприятия в закрытых помещениях, на открытых площадках смогут собираться не более 50 человек

Смерть поле заражения двумя штаммами

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилс 186 805 301 человек, 4 031 711 человекээ умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 853 948). На второй строчке — Индия (30 874 376), на третьей — Бразилия (19 089 940), на четвертой — Франция (5 874 719), на пятой — Россия (5 713 351, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (607 156). За ними следуют Бразилия (533 488), Индия (408 764), Мексика (234 969), Перу (194 387) и Россия (140 635).

В Бельгии 90-летняя женщина умерла, заразившись сразу двумя штаммами коронавируса — «альфа» и «бета». Автор исследования, молекулярный биолог Анна Ванкирберген заявила, что существует вероятность, что пациентка «подхватила» их от разных людей. Женщина попала в больницу с COVID-19 в марте в городе Алст. Сначала уровень кислорода в ее крови был достаточным, но ее состояние быстро ухудшилось. Через пять дней она умерла.

Фото: Ринат Назметдинов

Тысячи кубинцев приняли участие в акциях протеста против ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Граждане призывают к свободе и демократии, а также требуют вакцины от COVID-19. Митинги проходят в Гаване и других городах страны.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США будут жестко осуждать насилие, которое будет применяться к протестующим на Кубе.

Генконсульство КНР во Владивостоке опровергло появившуюся в СМИ информацию о взаимном признании вакцин между Россией и Китаем. Соответствующее сообщение появилось на сайте генконсульства КНР во Владивостоке.

Фото: dw.com

Люди, вакцинированные от COVID-19, не нуждаются в третьей дозе прививки, заявили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Там отметили, что полностью вакцинированные американцы не нуждаются в бустерной прививке.



Маргарита Головатенко