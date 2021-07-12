В Москве Курбан-байрам проведут в онлайн-формате

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В этом году в Москве Курбан-байрам проведут в онлайн-формате. Праздничную молитву прочитают только в Соборной мечети с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия.

Решение принято Советом улемов Духовного управления мусульман РФ по рекомендациям Роспотребнадзора в связи с угрозой распространения коронавируса. «В других мечетях, а также местных религиозных организациях мусульман праздничный намаз проводить не рекомендуется», — гласит постановлении.

Духовные управления мусульман в регионах, входящие в ДУМ РФ, решение о порядке празднования принимают самостоятельно, исходя из сложившейся ситуации с СOVID-19 в субъекте.

Мусульманам рекомендовали «создать праздничную атмосферу в своих домах, в кругу своей семьи» и самостоятельно совершить намаз. Праздничную проповедь председателя ДУМ России Равиля Гайнутдина можно будет послушать на канале «Россия 1».

Курбан-байрам в этом году приходится на 20 июля. В Казани утренний намаз начнется в 02.30. Рецитация Священного Куръана пройдет с 02.45 до 03.30. Забойные цеха в Казани в этом году организуют на 16 специально отведенных площадках.

К празднованию готовятся и в Набережных Челнах. Там мероприятие могут посетить порядка трех тысяч верующих.

Татьяна Демина