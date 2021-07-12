Минздрав готовит 12-ю версию рекомендаций по лечению коронавируса

Минздрав России готовит 12-ю версию рекомендаций по лечению COVID-19. Об этом заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов.



По его словам, она будет готова в ближайшее время. Сейчас в рабочих группах проходят совещания касательно принципа лечения, заявил врач «Известиям».

Специалист подчеркнул, что переносящих болезнь тяжело становится больше. Основные группы риска — по-прежнему люди старше 65 лет и пациенты с хроническими заболеваниями, но и молодых людей с тяжелым течением с тяжелым течением инфекции становится больше.

Фото: realnoevremya.ru

Главный инфекционист Министерства здравоохранения Татарстана Халит Хаертынов сообщал, что антитела к коронавирусу сохраняются в организме человека после перенесенного заражения от трех до шести-семи месяцев. Все зависит от степени тяжести заболевания и иммунитета человека.

Маргарита Головатенко