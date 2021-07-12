Врач объяснил ажиотаж вокруг вакцины «КовиВак» у россиян

Популярность российской вакцины «КовиВак» объясняется двумя причинами. Во-первых, вакцина однокомпонентна, во-вторых, ее произведено мало, а значит, приходится заниматься ее поисками, рассказал главный врач 2-го диагностического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Терский.



Он отметил, что в настоящее время сложно оценить преимущества и недостатки препарата в связи с тем, что вакцина находится в процессе клинических испытаний.

По его словам, у потенциально инактивированной вакцины больше антигенов в сравнении с векторными вакцинами, и это может стать ключевым фактором при условии мутации вируса, сообщает «Прайм».

Фото: realnoevremya.ru

В Москве за сутки закончилась новая партия вакцины «КовиВак». Препарат только в субботу привезли в 14 павильонов «Здоровая Москва», а уже к вечеру запасы вакцины подошли к концу.

Перебои с поставками «КовиВака» начались в июне. Начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков посоветовал татарстанцам, желающим сделать прививку от COVID-19 «КовиВаком», звонить в поликлиники и вставать в листы ожидания. Он заметил, что этот препарат приходит в республику ограниченными партиями, как только он поступает, его получают граждане из листа ожидания.

Маргарита Головатенко