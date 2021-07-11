Росстат: в мае коронавирус стал основной причиной смерти 271 жителя Татарстана

Фото: Максим Платонов (архив)

В мае 2021 года коронавирус стал основной причиной смерти 271 жителя Татарстана: у 49 умерших COVID-19 идентифицирован в организме, у 222 — нет, но предполагается как главная причина летального исхода. Такие данные приводит Росстат.

Еще в 45 случаях майских смертей в Татарстане коронавирус не стал основной их причиной, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. Для 44 умерших в мае татарстанцев COVID-19 никак не повлиял на наступление летального исхода.

По последним официальным данным, за весь период пандемии в Татарстане от COVID-19 скончались 565 человек.

По данным Росстата, в России в мае 2021-го умерли 162 283 человека, 12 779 из них — от коронавируса. По подсчетам службы, в 2 192 случаях майских смертей в стране COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но нужно проводить дополнительные исследования.



Татьяна Демина