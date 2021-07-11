Татарстан стал одним из лидеров по наименьшим темпам прироста COVID-19

Татарстан стал одним из лидеров среди регионов по наименьшему темпу прироста заболеваемости коронавирусом и занял второе место с показателем суточного прироста 0,22% наряду с Магаданской областью, Карачаево-Черкесией и Якутией.



В лидеры выбились Томская область и Чувашия с приростом 0,21%. Замыкает тройку лидеров Кировская область — 0,23%, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с вирусом.

Фото: realnoevremya.ru

По состоянию на 9 июля в Татарстане был зафиксирован наименьший суточный темп прироста COVID-19 среди российских регионов. Тогда суточный темп прироста в 0,2% зарегистрировали также в Северной Осетии — Алании. В Карачаево-Черкесии он составил 0,21%. В Томской области и Чувашии — 0,22%.

Маргарита Головатенко