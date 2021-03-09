В Казани сняли на видео врезавшийся в столб трамвай
В Казани врезался в столб трамвай. Об этом сообщили пользователи соцсетей.
ДТП произошло на улице Поперечно-Базарной. Водитель транспортного средства объяснил, что у трамвая отвалился кардан, из-за чего он и врезался в столб.
Официальной информации о происшествии нет. Информация о возможных пострадавших не поступала.
Происшествия с казанскими трамваями уже давно никого не удивляют. В феврале руководитель фракции КПРФ в Казгордуме Алексей Серов насчитал, что за последние полгода случились 12 серьезных аварий. Блогер Илья Варламов уже предлагал сделать горящий трамвай новым символом Казани.
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