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В Казани сняли на видео врезавшийся в столб трамвай

08:46, 09.03.2021
В Казани сняли на видео врезавшийся в столб трамвай
Фото: кадр видео

В Казани врезался в столб трамвай. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

ДТП произошло на улице Поперечно-Базарной. Водитель транспортного средства объяснил, что у трамвая отвалился кардан, из-за чего он и врезался в столб.

Официальной информации о происшествии нет. Информация о возможных пострадавших не поступала.

Происшествия с казанскими трамваями уже давно никого не удивляют. В феврале руководитель фракции КПРФ в Казгордуме Алексей Серов насчитал, что за последние полгода случились 12 серьезных аварий. Блогер Илья Варламов уже предлагал сделать горящий трамвай новым символом Казани.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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