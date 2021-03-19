В прокуратуре РТ рассказали, почему у трамвая оторвалась дверь

Фото: Алексей Нечаев

Прокуратура РТ провела проверку информации о том, что у трамвая на ходу оторвалась дверь. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Ведомство установило, что на улице Гвардейской произошло скопление снега вблизи трамвайных путей после уборки снега. Снежная масса из-за перепада температур затвердела и покрылась коркой льда. Трамвай во время движения задел образовавшуюся наледь петлей передней двери. В результате удара дверь сошла с петель. Водитель осуществил аварийную остановку и высадил пассажиров. Далее трамвай направился в парк для устранения неисправности. Пострадавших нет. Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется.

Ранее сообщалось, что в Казани на улице Гвардейской у переполненного трамвая выпала передняя дверь. Перед тем как передняя дверь отвалилась, средняя не закрывалась до конца.

