Асфан Галявов покинул пост руководителя МУП «Метроэлектротранс»
Асфан Галявов покинул пост руководителя МУП «Метроэлектротранс». Решение принято по его собственному желанию, сообщили в мэрии Казани.
Должность генерального директора МУП «Метроэлектротранс» Галявов занимал с 2004 года.
Отметим, что за последние несколько лет в Казани участились ЧП с участием трамваев. Они неоднократно загорались на ходу. В процессе движения у трамваев отваливались двери, они врезались в столбы и т.д.
В феврале этого года руководитель фракции КПРФ в Казгордуме Алексей Серов насчитал, что за последние полгода случилось 12 серьезных аварий. Блогер Илья Варламов уже предлагал сделать горящий трамвай новым символом столицы Татарстана.
Одна из последних аварий с казанскими трамваями произошла утром 17 мая: при столкновении пострадали четыре человека, один из них лишился ноги. После этого Следком возбудил уголовное дело.
На фоне всех этих происшествий возникло недовольство работой руководителя «Метроэлектротранса». Некоторые выступали с требованием снять его с должности.
Справка
Галявов Асфан Галямович родился в д. Кирби Лаишевского района Республики Татарстан. Окончил Саратовский политехнический институт по специальности «Инженер-механик».
Заслуженный работник транспорта РТ. Кандидат экономических наук. Награжден медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения».
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