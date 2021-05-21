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Асфан Галявов покинул пост руководителя МУП «Метроэлектротранс»

15:20, 21.05.2021 9
Асфан Галявов покинул пост руководителя МУП «Метроэлектротранс»
Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Асфан Галявов покинул пост руководителя МУП «Метроэлектротранс». Решение принято по его собственному желанию, сообщили в мэрии Казани.

Должность генерального директора МУП «Метроэлектротранс» Галявов занимал с 2004 года.

Отметим, что за последние несколько лет в Казани участились ЧП с участием трамваев. Они неоднократно загорались на ходу. В процессе движения у трамваев отваливались двери, они врезались в столбы и т.д.

В феврале этого года руководитель фракции КПРФ в Казгордуме Алексей Серов насчитал, что за последние полгода случилось 12 серьезных аварий. Блогер Илья Варламов уже предлагал сделать горящий трамвай новым символом столицы Татарстана.

Одна из последних аварий с казанскими трамваями произошла утром 17 мая: при столкновении пострадали четыре человека, один из них лишился ноги. После этого Следком возбудил уголовное дело.

На фоне всех этих происшествий возникло недовольство работой руководителя «Метроэлектротранса». Некоторые выступали с требованием снять его с должности.

Татьяна Демина
Справка

Галявов Асфан Галямович родился в д. Кирби Лаишевского района Республики Татарстан. Окончил Саратовский политехнический институт по специальности «Инженер-механик».

Заслуженный работник транспорта РТ. Кандидат экономических наук. Награжден медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения».

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 21 май
    Наконец-то. Может новый руководитель уделит внимание на исправность подвижного состава трамваев, троллейбусов, трамвайных путей и обратит внимание на качественность персонала (водители и кондукторы).
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  • Анонимно 21 май
    Урраа!
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  • Анонимно 21 май
    Зато в трамваях пугалки появились про "шахидов" и "шахидок". К чему это? Может реальных преступников надо уже замечать?
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  • Анонимно 21 май
    Весь город от него уже устал.
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  • Анонимно 21 май
    залялова вместо него поставят уверен, а он не лучше.
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    Анонимно 21 май
    А кто такой Залялов?
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  • Анонимно 21 май
    ура
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  • Анонимно 21 май
    сомнительно что толк будет от смены
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  • Анонимно 21 май
    Героическая личность, с медалью за заслуги в переписи населения...герой прям!
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