За последние полгода в Казани случились 12 серьезных аварий с трамваями

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Руководитель фракции КПРФ в Казгордуме Алексей Серов на сессии напомнил, что за последние полгода случились 12 серьезных аварий с казанскими трамваями и они продолжаются. Он отметил, что в Казани один из самых молодых трамвайных парков России, однако общественный транспорт лидирует по количеству жалоб избирателей.

«Лазарь Каганович (отвечал за транспорт в СССР, — прим. ред.) как-то сказал: «У каждой аварии есть имя и фамилия», — отметил Серов.

По его словам, комитет по транспорту Казани подменила лоббистская ассоциация АТП Казани, они просят только повысить тарифы на проезд.

Также депутат от КПРФ посетовал на отсутствие прямого маршрута по улице Петра Витера, который мог бы соединить Авиастроительный и Ново-Савиновский районы.

Напомним, за последние полгода в столице Татарстана участились случаи возгорания в трамваях. Блогер Илья Варламов уже предлагал сделать горящий трамвай новым символом Казани. Последний случай произошел в январе.