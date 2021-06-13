Главное о коронавирусе на 13 июня: в Москве ужесточили режим и продлили выходные, в хадж пустят не всех

За сутки в Татарстане привились больше 6 тысяч человек

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 33 новых случая COVID-19. Всего на 13 июня в республике зарегистрировано 21 878 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 19 311 человек, в том числе 12 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 514 человек.

В Татарстане за сутки прививку от COVID-19 сделали 6 451 человек. Всего в республике провакцинированы 428 861 житель, сообщили в республиканском Минздраве. 302 658 татарстанцев уже сделали вторую прививку и завершили цикл вакцинации.

Главный врач казанского ГАУЗ «Городская клиническая больница №16» Владимир Беляков рассказал о том, что негативное отношение общества к врачам почти не изменилось даже во время эпидемии ковида. Он говорит, что те, кого вылечили в клинике от коронавируса, понимают, как тяжело пришлось врачам и какой подвиг они совершили. Но родственники тех пациентов, которых спасти, к сожалению, не удалось, в большей массе не доверяют докторам и считают, что те не справились со своими обязанностями.

Фото: Максим Платонов

Лилия Галимова, руководитель пресс-службы президента Татарстана, сообщила, что власти Татарстана не рассматривают введение дополнительных выходных с 15 по 19 июня (по образцу Москвы).

Гинцбург критикует тех, кто рекомендует переболеть коронавирусом

За последние сутки в России выявили 14 723 новых случая коронавируса, выздоровели 9 166 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 208 687 человек, а выздоровевших — до 4 801 335 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 357 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 126 430 человек.

В Москве объявили нерабочими дни с 15 по 19 июня. Дело в том, что вчера в столице зафиксировали рекордное с начала 2021 года количество новых случаев — 6 701 новый заболевший. Работодателям рекомендовано перевести на удаленку максимум сотрудников (если у них нет прививки), снова приостанавливается работа ресторанов, ночных клубов, зоопарков, детских игровых комнат, фудкортов в моллах.

Сейчас нет решений о возможности распространения выходных дней с 15 по 19 июня на всю Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: kremlin.ru

А в Волгоградской области обстановка по коронавирусу стабилизировалась: здесь ресторанам, барам и кафе разрешили работать круглосуточно, а подростки наконец-то могут ходить в торговые центры без родителей.

Рекомендации некоторых врачей переболеть коронавирусом (вместо того, чтобы сделать прививку) неверны — переболеть можно по-разному. Например, из-за коронавируса можно стать инвалидом. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко заявила, что нужно более эффективно рекламировать вакцинацию, потому что это единственный способ защитить людей от эпидемии.

Фото: council.gov.ru

Китайскую вакцину могут начать производить в Белоруссии

В мире коронавирусом нового типа на 10.33 (мск) заразились 175 661 403 человека, 3 795 082 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 457 422). На второй строчке — Индия (29 439 989), на третьей — Бразилия (17 374 818), на четвертой — Франция (5 799 459), на пятой — Турция (5 325 435). Россия занимает шестое место (5 120 578, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (599 672). За ними следуют Бразилия (486 272), Индия (370 384 ), Мексика (230 097) и Великобритания (128 160).

Исследователи из Королевского колледжа Лондона предупредили об изменении общих симптомов COVID-19. Теперь распространенными симптомами стали головная боль, насморк и боль в горле. Индийский вариант SARS-CoV-2 больше напоминает обычную простуду, сообщили ученые.

Китайские исследователи обнаружили новый вид коронавирусов у летучих мышей, который напоминает вирус COVID-19.

Фото: gazeta.ru

Новая партия российской вакцины от коронавируса « Спутник V » прибыла в Венесуэлу, сообщил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

Спутник V прибыла в Венесуэлу, сообщил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус не исключил возможность утечки SARS-CoV-2 из лаборатории. Об этом он заявил на саммите лидеров «Большой семерки».

Китай разрешил экстренно применять вакцину CoronaVac от COVID-19, разработанную компанией Sinovac, для детей от 3 до 17 лет.

Глава администрации белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень» Александр Ярошенко сообщил, что белорусская сторона получила предложения от китайских партнеров наладить на территории парка производство вакцин против коронавируса.

Фото: скриншот видео

На фоне пандемии коронавируса власти Саудовской Аравии решили в этом году ограничить число паломников в Мекку 60 тысячами человек. Совершить хадж смогут только мусульмане королевства, все они должны быть вакцинированы от COVID-19.



Алексей Нечаев