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Главное о коронавирусе на 13 июня: в Москве ужесточили режим и продлили выходные, в хадж пустят не всех

11:00, 13.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Главное о коронавирусе на 13 июня: в Москве ужесточили режим и продлили выходные, в хадж пустят не всех
Фото: Xinhua/Legion Media / esquire.ru

За сутки в Татарстане привились больше 6 тысяч человек

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 33 новых случая COVID-19. Всего на 13 июня в республике зарегистрировано 21 878 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 19 311 человек, в том числе 12 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 514 человек.

  • В Татарстане за сутки прививку от COVID-19 сделали 6 451 человек. Всего в республике провакцинированы 428 861 житель, сообщили в республиканском Минздраве. 302 658 татарстанцев уже сделали вторую прививку и завершили цикл вакцинации.
  • Главный врач казанского ГАУЗ «Городская клиническая больница №16» Владимир Беляков рассказал о том, что негативное отношение общества к врачам почти не изменилось даже во время эпидемии ковида. Он говорит, что те, кого вылечили в клинике от коронавируса, понимают, как тяжело пришлось врачам и какой подвиг они совершили. Но родственники тех пациентов, которых спасти, к сожалению, не удалось, в большей массе не доверяют докторам и считают, что те не справились со своими обязанностями.
Фото: Максим Платонов
  • Лилия Галимова, руководитель пресс-службы президента Татарстана, сообщила, что власти Татарстана не рассматривают введение дополнительных выходных с 15 по 19 июня (по образцу Москвы).

Гинцбург критикует тех, кто рекомендует переболеть коронавирусом

За последние сутки в России выявили 14 723 новых случая коронавируса, выздоровели 9 166 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 208 687 человек, а выздоровевших — до 4 801 335 человек.

За сутки болезнь унесла жизни 357 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 126 430 человек.

  • В Москве объявили нерабочими дни с 15 по 19 июня. Дело в том, что вчера в столице зафиксировали рекордное с начала 2021 года количество новых случаев — 6 701 новый заболевший. Работодателям рекомендовано перевести на удаленку максимум сотрудников (если у них нет прививки), снова приостанавливается работа ресторанов, ночных клубов, зоопарков, детских игровых комнат, фудкортов в моллах.
  • Сейчас нет решений о возможности распространения выходных дней с 15 по 19 июня на всю Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Фото: kremlin.ru
  • А в Волгоградской области обстановка по коронавирусу стабилизировалась: здесь ресторанам, барам и кафе разрешили работать круглосуточно, а подростки наконец-то могут ходить в торговые центры без родителей.
  • Рекомендации некоторых врачей переболеть коронавирусом (вместо того, чтобы сделать прививку) неверны — переболеть можно по-разному. Например, из-за коронавируса можно стать инвалидом. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
  • Замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко заявила, что нужно более эффективно рекламировать вакцинацию, потому что это единственный способ защитить людей от эпидемии.
Фото: council.gov.ru

Китайскую вакцину могут начать производить в Белоруссии

В мире коронавирусом нового типа на 10.33 (мск) заразились 175 661 403 человека, 3 795 082 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 457 422). На второй строчке — Индия (29 439 989), на третьей — Бразилия (17 374 818), на четвертой — Франция (5 799 459), на пятой — Турция (5 325 435). Россия занимает шестое место (5 120 578, данные университета отстают от данных российского оперштаба).

Больше всего смертей зафиксировано в США (599 672). За ними следуют Бразилия (486 272), Индия (370 384 ), Мексика (230 097) и Великобритания (128 160).

  • Исследователи из Королевского колледжа Лондона предупредили об изменении общих симптомов COVID-19. Теперь распространенными симптомами стали головная боль, насморк и боль в горле. Индийский вариант SARS-CoV-2 больше напоминает обычную простуду, сообщили ученые.
  • Китайские исследователи обнаружили новый вид коронавирусов у летучих мышей, который напоминает вирус COVID-19.
Фото: gazeta.ru
  • Новая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в Венесуэлу, сообщил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
  • Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус не исключил возможность утечки SARS-CoV-2 из лаборатории. Об этом он заявил на саммите лидеров «Большой семерки».
  • Китай разрешил экстренно применять вакцину CoronaVac от COVID-19, разработанную компанией Sinovac, для детей от 3 до 17 лет.
  • Глава администрации белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень» Александр Ярошенко сообщил, что белорусская сторона получила предложения от китайских партнеров наладить на территории парка производство вакцин против коронавируса.
Фото: скриншот видео
  • На фоне пандемии коронавируса власти Саудовской Аравии решили в этом году ограничить число паломников в Мекку 60 тысячами человек. Совершить хадж смогут только мусульмане королевства, все они должны быть вакцинированы от COVID-19.
Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан
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