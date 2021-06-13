Гинцбург раскритиковал рекомендации переболеть COVID-19

Фото: Максим Платонов

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург раскритиковал заявления некоторых врачей переболеть коронавирусом, так как перенесенная инфекция может оказать серьезный вред организму.

«Понимаете, что удивляет: это врачи говорят, и даже, извините, наши с ним коллеги, некоторые академики говорят. Я совершенно не понимаю, как такое можно говорить. «Переболейте и будете защищены» — это в корне неправильно. Люди становятся инвалидами», — цитирует его ТАСС.

фото: Максим Платонов

Также он отметил, что после болезни восстановление может занять полгода. Кроме того, могут начаться осложнения в самых разных органах.



В мае Роспотребнадзор РФ порекомендовал переболевшим коронавирусом сделать прививку через несколько месяцев после заражения.

Алексей Нечаев