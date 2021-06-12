Песков: решения о продлении выходных с 15 по 19 июня по всей России пока нет

Сейчас нет решений о возможности распространения выходных дней с 15 по 19 июня на всю Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил в российской столице нерабочими дни с 15 по 19 июня в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. За сутки там выявили 6 701 случай COVID-19, за весь период пандемии — 1 227 013 случаев.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

— По федеральному уровню в настоящее время решений нет, — передает «РИА Новости» слова Пескова.

Ранее руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила «Реальному времени», что в республике также не планируют продлевать выходные дни. За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 31 татарстанца. За весь период пандемии в республике подтвердилось 21 845 случаев COVID-19.

В России за минувшие сутки зарегистрировали 13 510 новых случаев коронавируса. Это максимальное значение с 15 февраля. Общее число выявленных случаев достигло 5 193 964.

Татьяна Леухина