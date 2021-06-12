Ученые обнаружили новые коронавирусы у летучих мышей

Китайские исследователи обнаружили новый вид коронавирусов у летучих мышей, который напоминает вирус COVID-19. Результаты работы опубликовали в журнале Cell.

Эксперты изучили образцы слюны и продуктов жизнедеятельности 342 летучих мышей, которые жили в лесах в провинции Юньнань, в период с мая 2019 года по ноябрь 2020 года и обнаружили 24 генома коронавируса. Среди них выявили четыре коронавируса, схожих с SARS-CoV-2 — он стал причиной пандемии COVID-19, сообщает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что у SARS-CoV-2 есть генетический след, которого нет у естественного коронавируса. Об этом говорится в статье доктора Стивена Куэя и профессора физики Калифорнийского университета в Беркли Ричарда Мюллера, опубликованной в газете The Wall Street Journal.

Алексей Нечаев