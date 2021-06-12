В Москве — рекорд заболеваемости с начала года и новый локдаун

Тяжелая ситуация в Москве

В Москве объявили нерабочими дни с 15 по 19 июня в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом говорится в блоге мэра российской столицы Сергея Собянина. В итоге «длинные» выходные продлятся в Москве с 12 по 20 июня. Заработная плата в нерабочие дни сохраняется по распоряжению мэра.

Причиной стало рекордное с начала 2021 года количество заболевших, зафиксированное в Москве в День России, 12 июня: за минувшие сутки в столице выявили 6 701 случай COVID-19.

При этом врачи с беспокойством сообщают, что количество случаев тяжелого течения растет. Массово тяжело болеют не только пациенты из групп риска, но и с виду здоровые люди. И не только пожилые, но и молодые, и среднего возраста.

«За последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась. Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года», — пишет Собянин.

Напомним, с начала пандемии зарегистрировали 1 227 013 случаев ковида в Москве. Выздоровели за сутки 2 725 москвичей, умерли 67.





Фото: realnoevremya.ru (архив)

Что в указе Собянина

В указе Собянина описаны меры, которые нужно принять, чтобы сбить волну коронавируса в столице:

с 15 по 19 июня объявляются нерабочие дни с сохранением заработной платы для работников;

с 13 июня работодателям рекомендуется: перевести на дистант не менее 30% работников, а также всех сотрудников 65+ и тех, кто имеет хронические заболевания. Исключение — те, кто привились.

Работодатели должны минимизировать очное присутствие сотрудников на работе.

Нужно стимулировать вакцинацию на предприятиях (что бы это ни значило).

С 15 по 19 июня для организаций и ИП устанавливается режим работы, аналогичный режиму работы в выходной день, за исключением организаций, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с указом президента РФ.

С 13 по 20 июня в Москве приостанавливается работа зоопарков, фуд-кортов и детских игровых комнат.

Заведения общепита не имеют права работать с 23.00 до 6.00 (за исключением обслуживания навынос и доставки).

Дискотеки, ночные клубы, караоке, зрелищно-развлекательные мероприятия с 23.00 до 6.00 — тоже под запретом.

В клиниках Москвы вновь перепрофилируются койки — под «ковидных» больных.

А как в Татарстане?

Заболеваемость коронавирусом в Татарстане держится примерно на одном уровне — порядка трех десятков заболевших в сутки. Но, как следует из тревожной риторики Роспотребнадзора и Минздрава, прививочную кампанию нужно интенсифицировать. Напомним, в классической эпидемиологии иммунологическим щитом считается около 70% невосприимчивости популяции к болезни. На сегодняшний момент привито только 15,6% татарстанцев (23% от планового количества).

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила «Реальному времени», что в республике не планируют продлевать выходные дни.

Татьяна Леухина, Людмила Губаева