Ученые заявили об изменении общих симптомов COVID-19
Исследователи из Королевского колледжа Лондона предупредили об изменении общих симптомов COVID-19, сообщает The Mirror.
Наиболее распространенными симптомами стали головная боль, насморк и боль в горле. Индийский вариант SARS-CoV-2 больше напоминает обычную простуду, сообщили ученые.
Отмечается, что человеку с «сезонной простудой» надо сдать тест на коронавирус, чтобы предотвратить распространение COVID-19.
«Человек не осознает этого. Он думает, что у него какая-то сезонная простуда, и ходит на вечеринки, заражая других. Мы изучаем основные признаки инфекции. И теперь они не такие же, как раньше», — сказал профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор.
В конце мая в России выявили 14 случаев заражения индийским штаммом коронавируса.
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