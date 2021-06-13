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Ученые заявили об изменении общих симптомов COVID-19

08:42, 13.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Ученые заявили об изменении общих симптомов COVID-19
Фото: Максим Платонов

Исследователи из Королевского колледжа Лондона предупредили об изменении общих симптомов COVID-19, сообщает The Mirror.

Наиболее распространенными симптомами стали головная боль, насморк и боль в горле. Индийский вариант SARS-CoV-2 больше напоминает обычную простуду, сообщили ученые.

фото: realnoevremya.ru (архив)

Отмечается, что человеку с «сезонной простудой» надо сдать тест на коронавирус, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

«Человек не осознает этого. Он думает, что у него какая-то сезонная простуда, и ходит на вечеринки, заражая других. Мы изучаем основные признаки инфекции. И теперь они не такие же, как раньше», — сказал профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор.

В конце мая в России выявили 14 случаев заражения индийским штаммом коронавируса.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
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