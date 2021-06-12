В Татарстане за сутки прививку от COVID-19 сделали более 6 тысяч человек
В Татарстане за сутки прививку от COVID-19 сделал 6 451 человек. Всего в республике провакцинирован 428 861 житель, сообщили в Минздраве РТ.
302 658 татарстанцев получили вторую дозу вакцины.
За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 31 случай заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 21 845 случаев COVID-19.
Последние актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».ОбществоМедицина Татарстан
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