В Татарстане за сутки прививку от COVID-19 сделали более 6 тысяч человек

В Татарстане за сутки прививку от COVID-19 сделал 6 451 человек. Всего в республике провакцинирован 428 861 житель, сообщили в Минздраве РТ.

302 658 татарстанцев получили вторую дозу вакцины.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 31 случай заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 21 845 случаев COVID-19.

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