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В Татарстане не собираются вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 по примеру Якутии

09:42, 26.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане не собираются вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 по примеру Якутии
Фото: Максим Платонов

Власти Татарстана не рассматривают введение обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом пишет РБК со ссылкой на руководителя пресс-службы президента РТ Лилию Галимову.

Накануне глава Якутии Айсен Николаев поручил провести в регионе обязательную вакцинацию от COVID-19 работников сферы образования, задействованных в детских летних лагерях, а также организаторов, участников и прочий персонала, участвующий в проведении массовых мероприятий республиканского масштаба. Работодателям, которые не обеспечат вакцинацию сотрудников, грозят штрафами на суммы от 200 тысяч рублей, а сотрудникам, не сделавшим прививку, — недопуском к работе.

Кроме того, в Якутии «в целях защиты беременных женщин от коронавируса принято решение о вакцинации всех членов их семей».

На 25 мая в Татарстане провакцинирован 329 701 человек, в том числе 242 371 получил вторую прививку.

ОбществоМедицина Татарстан
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