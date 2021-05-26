РЖД могут начать поощрять вакцинированных от коронавируса пассажиров

«Российские железные дороги» (РЖД) могут начать поощрять вакцинированных от коронавируса пассажиров. Об этом рассказал гендиректор холдинга Олег Белозеров.

Компания пока не определилась с механизмом поощрения, однако, по словам Белозерова, РЖД заинтересованы в том, чтобы вакцинацию прошли как можно быстрее и пассажиры вернулись, пишет ТАСС.

Ранее в Минздраве Татарстана заявили, что не проводят никаких акций для повышения уровня вакцинации, как это делают в других регионах. По данным на 28 апреля, в Татарстане от коронавируса привились 239 013 человек. Второй компонент вакцины получили 151 259 человек.



Ольга Плешкова