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В Госдуму внесли законопроект о включении вакцинации против COVID-19 в календарь прививок

19:55, 25.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Госдуму внесли законопроект о включении вакцинации против COVID-19 в календарь прививок
Фото: realnoevremya.ru

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении в национальный календарь вакцинации прививки против COVID-19. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Сейчас в национальный календарь включены прививки против гепатита B, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза и других инфекций.

Фото: tatarstan.ru

В документе говорится, что в течение 2021 года планируется охватить
прививками против COVID-19 не менее 60% взрослого населения России, это составляет 69,5 млн человек.

Сегодня глава Якутии Айсен Николаев поручил главам муниципалитетов республики провести обязательную вакцинацию от COVID-19 работников образовательной сферы, привлеченных к организации детского летнего отдыха, организаторов, участников и прочего персонала, участвующего в проведении массовых мероприятий республиканского масштаба.

ОбществоВластьМедицина
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 26 май
    Да! Браво! Вакцина ещё проходит лабораторное тестирование, в календарь прививок!
    Ветрянка и клещ.энцефалит лучше туда добавьте.
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