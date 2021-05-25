В Госдуму внесли законопроект о включении вакцинации против COVID-19 в календарь прививок

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении в национальный календарь вакцинации прививки против COVID-19. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Сейчас в национальный календарь включены прививки против гепатита B, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза и других инфекций.

Фото: tatarstan.ru

В документе говорится, что в течение 2021 года планируется охватить

прививками против COVID-19 не менее 60% взрослого населения России, это составляет 69,5 млн человек.

Сегодня глава Якутии Айсен Николаев поручил главам муниципалитетов республики провести обязательную вакцинацию от COVID-19 работников образовательной сферы, привлеченных к организации детского летнего отдыха, организаторов, участников и прочего персонала, участвующего в проведении массовых мероприятий республиканского масштаба.