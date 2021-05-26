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В Англии тезка Уильяма Шекспира умер после вакцинации от COVID-19

03:25, 26.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Англии тезка Уильяма Шекспира умер после вакцинации от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Великобритании умер полный тезка английского поэта Уильям Шекспир после вакцинации от COVID-19. Ему был 81 год, сообщает газета Daily Mail.

Он стал вторым человеком, получившим прививку от коронавируса с момента начала массовой вакцинации в стране.

По данным СМИ, Шекспир умер в больнице от инсульта после продолжительной болезни, не связанной с коронавирусом. Мужчина сделал прививку препаратом Pfizer/BioNTech 8 декабря 2020 года в медицинском центре при Университете Ковентри.

Первым человеком в мире, который получил прививку от коронавируса, стала 91-летняя жительница Великобритании Маргарет Кинан.

На прошлой неделе глава управления здравоохранения Шеффилда Грег Фелл сообщил о выявлении в Британии нового штамма коронавируса.

ОбществоМедицина
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