В Татарстане подтвердились три случая смерти от COVID-19

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

От коронавируса умерли две женщины 1951 и 1954 годов рождения и мужчина 1937 года рождения.

Фото: realnoevremya.ru

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.



За весь период пандемии в республике от COVID-19 умерли 493 пациента.

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 30 новых случаев COVID-19. Общее число выявленных случаев в республике достигло 21 298.

