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В Татарстане подтвердились три случая смерти от COVID-19

17:41, 25.05.2021
В Татарстане подтвердились три случая смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

От коронавируса умерли две женщины 1951 и 1954 годов рождения и мужчина 1937 года рождения.

Фото: realnoevremya.ru

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За весь период пандемии в республике от COVID-19 умерли 493 пациента.

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 30 новых случаев COVID-19. Общее число выявленных случаев в республике достигло 21 298.

ОбществоМедицина Татарстан
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