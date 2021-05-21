Главное о коронавирусе на 21 мая: Песков о фейковых новостях, локдаун в Аргентине

Штрафы за рубеж



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19. Всего на 21 мая в республике зарегистрировано 21 170 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 18 096 человек, в том числе 16 за минувшие сутки. Умерли за весь период 486 человек.

С 1 августа 2020 года на территорию Татарстана из-за рубежа вернулись 123 634 жителя республики. 120 762 из них по возвращении сдали тест на COVID-19 и разместили результат на портале госуслуг. Не выполнивших требования привлекли к административной ответственности и назначили штрафы на общую сумму более 2,6 млн рублей.

В Набережных Челнах от коронавируса привились 15,7% населения. В местном отделении Роспотребнадзора вакцинировали 55% коллектива.

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. Умерли двое мужчин 1936 и 1953 годов рождения и женщина 1938 года рождения.

Другие жизненные задачи

За последние сутки в России выявили 8 937 новых случаев коронавируса, выздоровели 9 350 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 983 845 человек, а выздоровевших — до 4 601 120 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 389 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 117 739 человек.



За последние сутки в России проведено более 358 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 510 тысяч человек.



В Индии выделяют преимущественно три варианта «индийского» штамма COVID-19. У одного из них наблюдаются очень значимые мутации, его в России нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова сообщила, что чаще всего россияне заражаются COVID-19 в транспорте. Самое большое количество заболеваний фиксируется в домашних очагах.

Фото: Максим Платонов

Попова рассказала, что в России отмечается тренд на снижение ковидных пневмоний, но вместе с тем заболеваемость ОРВИ и гриппом сохраняется и даже усиливается. В середине апреля уровни заболеваемости — сумма острых респираторных вирусных инфекций — были достаточно одинаковыми. После праздников они снизились в два раза.

Вакцины, созданные российскими учеными, защищают от всех штаммов коронавируса, заявила Попова.



В России между майскими праздниками выявили 401 случай заболевания британским и 33 заражения южноафриканским штаммами коронавируса. «Северо-западная мутация» COVID-19 усиливает свои позиции в стране. Ее распространение находится на оперативном контроле эпидемиологов.



В прошлом году количество тех россиян, кто хочет сменить фамилию и инициалы, снизилось. Юрист-международник Валерий Ванин предположил, что такая тенденция может быть из-за пандемии коронавируса: «Перед гражданами сейчас стоят другие жизненные задачи: сильно меняется жизнь, изменился рынок труда. Такие проблемы уходят на второй план».

Фото: osnmedia.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что процент жителей, прошедших вакцинацию от коронавируса, в столице меньше, чем в любом европейском городе.



СМИ сообщили, что российские ученые обнаружили новые виды коронавируса в пещерах между Сочи и Адлером. Они утверждают, что «Хоста-1» и «Хоста-2» являются ближайшими родственниками SARS-CoV-2 — вируса, вызывающего COVID-19.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что утверждения COVID-диссидентов являются разновидностью фейковых новостей и опасным оружием против России. «Самым страшным видом фейков» пресс-секретарь президента назвал сознательно сгенерированные фейки. «Это оружие может спровоцировать беспорядки в любой стране», — сказал он.

«Серьезные доказательства» утечки

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 165 547 299 человек, 3 430 890 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 056 853). На второй строчке — Индия (26 031 991), на третьей — Бразилия (15 894 094), на четвертой — Франция (5 979 099), на пятой — Турция (5 160 423). Россия занимает шестое место (4 917 906, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (588 539). За ними следуют Бразилия (444 094), Индия (291 331), Мексика (221 080) и Великобритания (127 963).

Республиканцы из комитета палаты представителей США по разведке сообщили о наличии «серьезных косвенных доказательств» того, что вспышка COVID-19 могла произойти из-за утечки из Уханьского института вирусологии. Одна из улик — «информация о возникновении инфекций из-за утечек из исследовательских лабораторий» и предупреждение американских дипломатов в Китае в 2017 году о том, что в Ухане занимаются «опасными исследованиями коронавирусов без соблюдения обязательных протоколов безопасности».

Фото: wikinews.org

В Индии на фоне роста заболеваемости так называемой черной плесенью обнаружили другую грибковую болезнь, которую в стране называют «белая плесень». Четыре случая заболевания уже выявили в больнице Медицинского колледжа города Патна. Инфекция зафиксирована в то время, когда в стране на фоне эпидемии коронавируса растет заболеваемость мукормикозом, черной плесенью.

Бразильская лаборатория União Química, которая намерена производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», отказалась проводить в стране ее клинические испытания. Уточняется, что запрос о выходе из испытаний «Спутника V» не связан с запросом на экстренное использование вакцины в Бразилии.

Власти Аргентины до конца мая ввели строгий локдаун по всей стране в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом. Эта мера продлится девять дней и включит всего три рабочих дня. Так, с 22 до 31 мая будут отменены все очные образовательные, социальные, религиозные и спортивные мероприятия, ограничится работа большинства торговых учреждений. С 18.00 до 06.00 будет действовать комендантский час.

Фото: Sarah Pabst/Bloomberg

Японское правительство в пятницу официально одобрило вакцины против COVID-19 компаний Мoderna и AstraZeneca. Вакцину Moderna планируется вводить в центрах массовой вакцинации, управляемых Силами самообороны в Токио и Осаке, а также в аналогичных учреждениях, создаваемых некоторыми префектурами и муниципалитетами. Министерство здравоохранения Японии в настоящее время не планирует добавлять вакцину AstraZeneca в список вакцин, попадающих под действие закона об иммунизации страны на фоне сохраняющихся опасений относительно случаев образования тромбов. Закон предусматривает, что правительство будет полностью финансировать прививки с использованием одобренных вакцин и будет оплачивать лечение любых проблем со здоровьем, вызванных прививкой.

Ученые предполагают, что существует ранее неизвестный науке вида коронавируса, который может передаваться человеку от животных. Вероятно, именно он стал причиной случаев заболевания людей пневмонией несколько лет назад. В новой статье ученые из Университета штата Огайо описывают еще один вирус того же семейства, который, вероятно, стал причиной заболевания пневмонией восьми детей в Малайзии в 2017—2018 годах. Предположительно, эти дети могли заразиться вирусом от собак.

Фото: ttelegraf.ru

Венгрия существенно ослабит ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, как только достигнет отметки 5 млн вакцинированных граждан, заявил премьер-министр Виктор Орбан.

Маргарита Головатенко