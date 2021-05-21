Главное о коронавирусе на 21 мая: Песков о фейковых новостях, локдаун в Аргентине
Штрафы за рубеж
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19. Всего на 21 мая в республике зарегистрировано 21 170 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 18 096 человек, в том числе 16 за минувшие сутки. Умерли за весь период 486 человек.
- С 1 августа 2020 года на территорию Татарстана из-за рубежа вернулись 123 634 жителя республики. 120 762 из них по возвращении сдали тест на COVID-19 и разместили результат на портале госуслуг. Не выполнивших требования привлекли к административной ответственности и назначили штрафы на общую сумму более 2,6 млн рублей.
- В Набережных Челнах от коронавируса привились 15,7% населения. В местном отделении Роспотребнадзора вакцинировали 55% коллектива.
- В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. Умерли двое мужчин 1936 и 1953 годов рождения и женщина 1938 года рождения.
Другие жизненные задачи
За последние сутки в России выявили 8 937 новых случаев коронавируса, выздоровели 9 350 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 983 845 человек, а выздоровевших — до 4 601 120 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 389 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 117 739 человек.
За последние сутки в России проведено более 358 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 510 тысяч человек.
- В Индии выделяют преимущественно три варианта «индийского» штамма COVID-19. У одного из них наблюдаются очень значимые мутации, его в России нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
- Попова сообщила, что чаще всего россияне заражаются COVID-19 в транспорте. Самое большое количество заболеваний фиксируется в домашних очагах.
- Попова рассказала, что в России отмечается тренд на снижение ковидных пневмоний, но вместе с тем заболеваемость ОРВИ и гриппом сохраняется и даже усиливается. В середине апреля уровни заболеваемости — сумма острых респираторных вирусных инфекций — были достаточно одинаковыми. После праздников они снизились в два раза.
- Вакцины, созданные российскими учеными, защищают от всех штаммов коронавируса, заявила Попова.
- В России между майскими праздниками выявили 401 случай заболевания британским и 33 заражения южноафриканским штаммами коронавируса. «Северо-западная мутация» COVID-19 усиливает свои позиции в стране. Ее распространение находится на оперативном контроле эпидемиологов.
- В прошлом году количество тех россиян, кто хочет сменить фамилию и инициалы, снизилось. Юрист-международник Валерий Ванин предположил, что такая тенденция может быть из-за пандемии коронавируса: «Перед гражданами сейчас стоят другие жизненные задачи: сильно меняется жизнь, изменился рынок труда. Такие проблемы уходят на второй план».
- Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что процент жителей, прошедших вакцинацию от коронавируса, в столице меньше, чем в любом европейском городе.
- СМИ сообщили, что российские ученые обнаружили новые виды коронавируса в пещерах между Сочи и Адлером. Они утверждают, что «Хоста-1» и «Хоста-2» являются ближайшими родственниками SARS-CoV-2 — вируса, вызывающего COVID-19.
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что утверждения COVID-диссидентов являются разновидностью фейковых новостей и опасным оружием против России. «Самым страшным видом фейков» пресс-секретарь президента назвал сознательно сгенерированные фейки. «Это оружие может спровоцировать беспорядки в любой стране», — сказал он.
«Серьезные доказательства» утечки
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 165 547 299 человек, 3 430 890 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 056 853). На второй строчке — Индия (26 031 991), на третьей — Бразилия (15 894 094), на четвертой — Франция (5 979 099), на пятой — Турция (5 160 423). Россия занимает шестое место (4 917 906, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (588 539). За ними следуют Бразилия (444 094), Индия (291 331), Мексика (221 080) и Великобритания (127 963).
- Республиканцы из комитета палаты представителей США по разведке сообщили о наличии «серьезных косвенных доказательств» того, что вспышка COVID-19 могла произойти из-за утечки из Уханьского института вирусологии. Одна из улик — «информация о возникновении инфекций из-за утечек из исследовательских лабораторий» и предупреждение американских дипломатов в Китае в 2017 году о том, что в Ухане занимаются «опасными исследованиями коронавирусов без соблюдения обязательных протоколов безопасности».
- В Индии на фоне роста заболеваемости так называемой черной плесенью обнаружили другую грибковую болезнь, которую в стране называют «белая плесень». Четыре случая заболевания уже выявили в больнице Медицинского колледжа города Патна. Инфекция зафиксирована в то время, когда в стране на фоне эпидемии коронавируса растет заболеваемость мукормикозом, черной плесенью.
- Бразильская лаборатория União Química, которая намерена производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», отказалась проводить в стране ее клинические испытания. Уточняется, что запрос о выходе из испытаний «Спутника V» не связан с запросом на экстренное использование вакцины в Бразилии.
- Власти Аргентины до конца мая ввели строгий локдаун по всей стране в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом. Эта мера продлится девять дней и включит всего три рабочих дня. Так, с 22 до 31 мая будут отменены все очные образовательные, социальные, религиозные и спортивные мероприятия, ограничится работа большинства торговых учреждений. С 18.00 до 06.00 будет действовать комендантский час.
- Японское правительство в пятницу официально одобрило вакцины против COVID-19 компаний Мoderna и AstraZeneca. Вакцину Moderna планируется вводить в центрах массовой вакцинации, управляемых Силами самообороны в Токио и Осаке, а также в аналогичных учреждениях, создаваемых некоторыми префектурами и муниципалитетами. Министерство здравоохранения Японии в настоящее время не планирует добавлять вакцину AstraZeneca в список вакцин, попадающих под действие закона об иммунизации страны на фоне сохраняющихся опасений относительно случаев образования тромбов. Закон предусматривает, что правительство будет полностью финансировать прививки с использованием одобренных вакцин и будет оплачивать лечение любых проблем со здоровьем, вызванных прививкой.
- Ученые предполагают, что существует ранее неизвестный науке вида коронавируса, который может передаваться человеку от животных. Вероятно, именно он стал причиной случаев заболевания людей пневмонией несколько лет назад. В новой статье ученые из Университета штата Огайо описывают еще один вирус того же семейства, который, вероятно, стал причиной заболевания пневмонией восьми детей в Малайзии в 2017—2018 годах. Предположительно, эти дети могли заразиться вирусом от собак.
- Венгрия существенно ослабит ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, как только достигнет отметки 5 млн вакцинированных граждан, заявил премьер-министр Виктор Орбан.
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