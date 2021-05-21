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В Роспотребнадзоре заявили, что российские вакцины защищают от всех штаммов COVID-19

01:21, 21.05.2021
В Роспотребнадзоре заявили, что российские вакцины защищают от всех штаммов COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

Вакцины, созданные российскими учеными, защищают от всех штаммов коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале «Россия 1».

Вчера в Татарстане количество вакцинированных перевалило за 300 тысяч человек. Второй компонент вакцины получили 213 956 человек.

Фото: realnoevremya.ru


В скором времени в России запустят четвертую вакцину от коронавируса, об этом объявил президент России Владимир Путин во вторник. РФ выпустила уже три вакцины: «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.

ОбществоМедицина
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