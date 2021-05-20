Попова: в России нет «индийской» мутации COVID-19

В Индии выделяют преимущественно три варианта «индийского» штамма COVID-19. У одного из них наблюдаются очень значимые мутации, его в России нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

Фото: realnoevremya.ru

Заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сегодня сообщил, что в России между майскими праздниками выявили 401 случай заболевания британским и 33 заражения южноафриканским штаммами коронавируса.

В начале мая индийский штамм коронавируса обнаружили в Великобритании.