Татарстанцев, которые вернулись из-за границы и не сдали тест на COVID-19, оштрафовали на 2,6 млн рублей

С 1 августа 2020 года на территорию Татарстана из-за рубежа вернулись 123 634 жителя республики. 120 762 из них по возвращении сдали тест на COVID-19 и разместили результат на портале госуслуг. Не выполнивших требования привлекли к административной ответственности и назначили штрафы на общую сумму более 2,6 млн рублей.

За неисполнение требований Управление Роспотребнадзора по Татарстану и МВД направили 599 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении, было составлено 520 протоколов об административных правонарушениях. Суд рассмотрел 359 дел, по которым назначил штрафы на сумму более 2,6 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Также 207 детей, вернувшихся из-за рубежа, не прошли тестирование на коронавирус. Роспотребнадзор по РТ направил материалы в комиссии по делам несовершеннолетних исполкомов муниципальных образований РТ, сообщает пресс-служба ведомства.

С 1 мая прибывающих из-за границы россиян обязали дважды проходить тестирование на коронавирус: первый ПЦР-тест необходимо сделать в срок до пяти календарных дней со дня въезда в страну, второй — не позднее чем через сутки после первичного.

Татьяна Леухина