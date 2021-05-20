Татарстанцев, которые вернулись из-за границы и не сдали тест на COVID-19, оштрафовали на 2,6 млн рублей
С 1 августа 2020 года на территорию Татарстана из-за рубежа вернулись 123 634 жителя республики. 120 762 из них по возвращении сдали тест на COVID-19 и разместили результат на портале госуслуг. Не выполнивших требования привлекли к административной ответственности и назначили штрафы на общую сумму более 2,6 млн рублей.
За неисполнение требований Управление Роспотребнадзора по Татарстану и МВД направили 599 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении, было составлено 520 протоколов об административных правонарушениях. Суд рассмотрел 359 дел, по которым назначил штрафы на сумму более 2,6 млн рублей.
Также 207 детей, вернувшихся из-за рубежа, не прошли тестирование на коронавирус. Роспотребнадзор по РТ направил материалы в комиссии по делам несовершеннолетних исполкомов муниципальных образований РТ, сообщает пресс-служба ведомства.
С 1 мая прибывающих из-за границы россиян обязали дважды проходить тестирование на коронавирус: первый ПЦР-тест необходимо сделать в срок до пяти календарных дней со дня въезда в страну, второй — не позднее чем через сутки после первичного.
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