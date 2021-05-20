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В Татарстане от COVID-19 умерли еще три человека

19:10, 20.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане от COVID-19 умерли еще три человека
Фото: Максим Платонов

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. Умерли двое мужчин 1936 и 1953 годов рождения и женщина 1938 года рождения.

Минздрав региона сообщает, что причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

фото: Максим Платонов

По состоянию на 20 мая в Татарстане зарегистрировано 486 случаев смерти от COVID-19.

Главное о коронавирусе — в материале «Реального времени».

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан
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