В Индии на фоне роста заболеваемости «черной плесенью» появилась «белая плесень»

В Индии на фоне роста заболеваемости так называемой черной плесенью обнаружили другую грибковую болезнь, которую в стране называют «белая плесень». Четыре случая заболевания уже выявили в больнице Медицинского колледжа города Патна.

Инфекция зафиксирована в то время, когда в стране растет заболеваемость мукормикозом, «черной плесенью».

Фото: realnoevremya.ru

Специалисты подчеркивают, что «белая плесень» опаснее «черной», потому что воздействует на легкие и другие органы, а также ногти, кожу, желудок, почки, мозг. Подобно «черной плесени», эта инфекция также грибковая. Большую опасность эта болезнь представляет для больных с диабетом или проходящих лечение от коронавируса с подавленной иммунной системой.

При позднем обнаружении болезнь может грозить смертью, пишет газета The Times of India.

Случаи заболеваемости «черной плесенью» — мукормикозом в Индии выявили в середине апреля. Это произошло на фоне эпидемии коронавируса в стране.