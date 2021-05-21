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В Индии на фоне роста заболеваемости «черной плесенью» появилась «белая плесень»

04:25, 21.05.2021 1
В Индии на фоне роста заболеваемости «черной плесенью» появилась «белая плесень»
Фото: realnoevremya.ru

В Индии на фоне роста заболеваемости так называемой черной плесенью обнаружили другую грибковую болезнь, которую в стране называют «белая плесень». Четыре случая заболевания уже выявили в больнице Медицинского колледжа города Патна.

Инфекция зафиксирована в то время, когда в стране растет заболеваемость мукормикозом, «черной плесенью».

Фото: realnoevremya.ru

Специалисты подчеркивают, что «белая плесень» опаснее «черной», потому что воздействует на легкие и другие органы, а также ногти, кожу, желудок, почки, мозг. Подобно «черной плесени», эта инфекция также грибковая. Большую опасность эта болезнь представляет для больных с диабетом или проходящих лечение от коронавируса с подавленной иммунной системой.

При позднем обнаружении болезнь может грозить смертью, пишет газета The Times of India.

Случаи заболеваемости «черной плесенью» — мукормикозом в Индии выявили в середине апреля. Это произошло на фоне эпидемии коронавируса в стране.

ОбществоМедицина
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