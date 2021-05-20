В России снижается число ковидных пневмоний, но растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

В России отмечается тренд на снижение ковидных пневмоний, но вместе с тем заболеваемость ОРВИ и гриппом сохраняется и даже усиливается. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

— Хочу отметить, что у нас тренд на снижение пневмоний ковидных. Заболеваемости всеми внебольничными пневмониями и главное заболеваемости еще ОРВИ и гриппом тоже сохраняются и даже усиливаются, — сказала она в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале «Россия 1».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В середине апреля уровни заболеваемости — сумма острых респираторных вирусных инфекций — были достаточно одинаковыми. После праздников они снизились в два раза.

Попова сообщила, что чаще всего россияне заражаются COVID-19 в транспорте. Самое большое количество заболеваний фиксируется в домашних условиях.

