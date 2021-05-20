Новости общества

19:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, где россияне заражаются COVID-19 чаще всего

21:18, 20.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 4
В Роспотребнадзоре рассказали, где россияне заражаются COVID-19 чаще всего
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Чаще всего россияне заражаются COVID-19 в транспорте. Самое большое количество заболеваний фиксируется в домашних очагах. Об этом заявила глава Роспотребнадзора России Анна Попова в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале «Россия 1».

Сегодня заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что в России между майскими праздниками зафиксировали 401 случай заболевания британским и 33 заражения южноафриканским штаммами коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru

В России за сутки выявили 9 232 новых заболевших коронавирусом. Количество заболевших за весь период пандемии достигло 4 974 908 человек. Выздоровели за сутки 9 983 пациента, за весь период коронавирусом переболели 4 591 770 человек.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 20 май
    Заражаются не в транспорте а в маске
    Ответить
  • Анонимно 21 май
    Сделайте все прививку!!!
    Ответить
    Анонимно 21 май
    Сделайте анализ На Ковид перед прививкой. И вы узнаете есть у вас антитела или нет. Если нет - смело на прививку.
    Ответить
  • Анонимно 21 май
    Заражаются не в маске, а от больного человека.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также