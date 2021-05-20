В Роспотребнадзоре рассказали, где россияне заражаются COVID-19 чаще всего

Чаще всего россияне заражаются COVID-19 в транспорте. Самое большое количество заболеваний фиксируется в домашних очагах. Об этом заявила глава Роспотребнадзора России Анна Попова в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале «Россия 1».

Сегодня заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что в России между майскими праздниками зафиксировали 401 случай заболевания британским и 33 заражения южноафриканским штаммами коронавируса.



Фото: realnoevremya.ru

В России за сутки выявили 9 232 новых заболевших коронавирусом. Количество заболевших за весь период пандемии достигло 4 974 908 человек. Выздоровели за сутки 9 983 пациента, за весь период коронавирусом переболели 4 591 770 человек.



Татьяна Леухина