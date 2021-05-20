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В Набережных Челнах прививку от COVID-19 сделали почти 16% населения

19:59, 20.05.2021
В Набережных Челнах прививку от COVID-19 сделали почти 16% населения
Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах от коронавируса привились 15,7% населения. Об этом заявил начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора Ильгизяр Бариев.

В местном отделении Роспотребнадзора вакцинировали 55% коллектива, передают «Челнинские известия».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С начала пандемии в городе зарегистрировали 2 517 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Под наблюдением медиков остаются 100 человек.

По данным на 19 мая, в Татарстане количество вакцинированных перевалило за 300 тысяч человек. Обе дозы препарата получили 213 956 человек.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
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