В США заявили о лабораторном происхождении коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

Республиканцы из комитета палаты представителей США по разведке сообщили о наличии «серьезных косвенных доказательствах» того, что вспышка COVID-19 могла произойти из-за утечки из Уханьского института вирусологии. А отсутствие сотрудничества с китайской стороны препятствовало международным усилиям по установлению настоящего источника вируса.

Одна из улик — «информация о возникновении инфекций из-за утечек из исследовательских лабораторий» и предупреждение американских дипломатов в Китае в 2017 году о том, что в Ухане занимаются «опасными исследованиями коронавирусов без соблюдения обязательных протоколов безопасности».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также авторы доклада отмечают, что характерные для заболевания симптомы появились у сотрудников лаборатории еще осенью 2019 года. Также, по мнению республиканцев, к институту в Ухане причастны китайские военные, пишет «РИА Новости».

В конце марта эксперты Всемирной организации здравоохранения и китайские ученые в ходе исследовательских работ, проведенных в городе Ухане, пришли к выводу, что коронавирусом от летучих мышей заразились сначала другие животные, которые и передали вирус человеку. Всего ученые выдвинули четыре основных версии происхождения COVID-19. Позже генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что источник коронавируса на сегодняшний день все еще не обнаружен.



Татьяна Леухина