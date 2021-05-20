В России растет число заражений британским штаммом коронавируса

В России между майскими праздниками выявили 401 случай заболевания британским и 33 заражения южноафриканским штаммами коронавируса, сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, «северо-западная мутация» COVID-19 усиливает свои позиции в стране. Ее распространение находится на оперативном контроле эпидемиологов, пишет «Интерфакс».

По данным Роспотребнадзора на 30 апреля, среди россиян было выявлено более 350 случаев заражения британским штаммом и около 20 — южноафриканским.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

О первых выявленных в России случаях южноафриканского и британского штаммов стало известно в марте этого года. В Роспотребнадзоре рассказали, что россияне завезли их из Эмиратов, стран Европы, Южно-Африканской Республики и Занзибара.

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Татьяна Демина