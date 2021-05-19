В Турции ответили на сообщения СМИ о том, что авиасообщение с Россией возобновится с 15 июня

Пока что Россия и Турция не утвердили дату возобновления полетов между странами. Анкара считает, что сможет убедить Москву возобновить авиасообщение, заявил представитель Министерства культуры и туризма республики.

Переговоры между странами еще длятся. В Турцию еще прибудет российская делегация, после этого будет принято соответствующее решение. Обе стороны пока не делали заявлений о возможной дате возобновления полетов, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника, сообщило, что Россия возобновит полеты в Турцию с 15 июня. РФ ограничила авиасообщение с республикой с 15 апреля по 1 июня из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом. Вчера оперштаб РФ по борьбе с COVID-19 опроверг информацию о том, что авиасообщение с Турцией приостанавливается до 30 июня. В минувшее воскресенье МВД Турции заявило о постепенном смягчении локдауна.

Татьяна Леухина