В оперштабе опровергли сообщения о том, что Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией до 30 июня

Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса опроверг сообщения о продлении приостановки авиасообщения России с Турцией до 30 июня. Об этом пишет «РИА Новости».

Ранее источник информагентства сообщил, что оперштаб принял данное решение. В понедельник вечером агенты авиакомпании «Аэрофлот» получили официальную телеграмму.

Фото: pixabay.com

Вчера в Турции объявили о постепенном смягчении коронавирусных ограничений.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом до 1 июня. В Турцию, на период с 15 апреля по 31 мая, туры забронировали более 500 тыс. россиян. Общая стоимость забронированных туров на этот период составила €354,6 млн, или 32 млрд рублей.



В минувшую пятницу Россия объявила о возобновлении регулярного авиасообщения с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией с 25 мая.



Татьяна Леухина