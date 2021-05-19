Стало известно, когда Россия возобновит авиасообщение с Турцией

Стало известно, когда будет возобновлено авиасообщение с Турцией. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

Возобновление перелетов планируется не раньше середины июня.

«Ожидается, что Россия отправит новую делегацию для оценки мер, принимаемых Турцией для защиты аэропортов, отелей и других туристических объектов от коронавируса, прежде чем решить, когда снять запрет на авиаперелеты», — сообщил источник.

Напомним, что Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом. Ранее появилась информация, что в Турцию отправятся российские эксперты для оценки перспектив возобновления туризма между странами.



Ольга Плешкова